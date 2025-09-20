محافظ أسوان يتابع انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس الفترتين.. صور

أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، انطلاق العام الدراسي الجديد داخل عدد من المدارس التي تعمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية، على أن تنتظم الدراسة بشكل كامل يوم الثلاثاء في 1540 مدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة.

وحرص محافظ أسوان على تقديم خالص التهاني لأبنائه الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، مؤكدًا أن هذا العام سيكون مميزًا على كافة المستويات، في ظل الجهود المكثفة والاستعدادات المبكرة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تواكبًا مع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان.

وأوضح المحافظ أن خطة المحافظة ركزت على تجهيز المدارس وصيانتها ورفع كفاءتها قبل بداية العام الدراسي، بما يضمن تهيئة الأجواء المناسبة لزيادة التحصيل الدراسي للطلاب وإتاحة بيئة تعليمية جاذبة.

وأشار د. إسماعيل كمال إلى وجود تنسيق كامل بين جميع الجهات بمديرية التربية والتعليم بقيادة محمود بدوي، بالتعاون مع المحليات والجهات المختصة، لتذليل العقبات والتأكد من توافر الكوادر التعليمية والإدارية، فضلاً عن متابعة الانضباط داخل المدارس والالتزام بالجدول الدراسي والأنشطة التربوية والثقافية والرياضية، بما يسهم في صقل شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بتطبيق معايير النظافة والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الطلاب، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المبادرات التعليمية الهادفة إلى رفع مستوى الطلاب والارتقاء بجودة التعليم بشكل عام.





