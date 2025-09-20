انطلاق الدراسة بأسيوط.. 3137 مدرسة جاهزة لاستقبال أكثر من مليون طالب

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد 2025/2026.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحضور سيكون تدريجيًا خلال الأسبوع الأول وفق المراحل التعليمية، لضمان تنظيم عملية الدخول ومنع التكدس، خاصة مع استقبال طلاب الصف الأول الجدد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك خلال ترؤس دسوقي لغرفة عمليات المديرية صباح اليوم السبت، بحضور سيد الشريف، مدير عام الشؤون التنفيذية، إلى جانب موجهي ومديري المراحل التعليمية بالمديرية.

وأوضح وكيل الوزارة أن جميع مدارس المحافظة، البالغ عددها 3137 مدرسة موزعة على 11 إدارة تعليمية، استعدت لاستقبال نحو مليون و213 ألف طالب وطالبة داخل 30,999 فصلًا دراسيًا، تشمل المدارس الحكومية والرسمية والرسمية لغات، إضافة إلى المدارس الخاصة واليابانية، ومدارس التربية الخاصة والدمج، فضلًا عن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، والمدارس الفنية والتكنولوجية التطبيقية، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

وأكد "دسوقي"، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على ضرورة الانضباط منذ اليوم الأول للدراسة، بدءًا من طابور الصباح، والالتزام بتحية العلم وترديد النشيد الوطني، تعزيزًا لقيم الولاء والانتماء الوطني، إلى جانب تفعيل نظام التقييمات وأعمال السنة لضمان حضور الطلاب وتفاعلهم داخل الفصول.

ووجه وكيل الوزارة موجهي المواد الدراسية بمتابعة انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، والتأكد من تسكين المعلمين وسد العجز، وتجهيز الكتب الدراسية لتوزيعها على الطلاب، والالتزام بالكثافات المحددة داخل الفصول بحيث لا تتجاوز 50 طالبًا في الفصل الواحد.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة إعلان قوائم الفصول وتشكيل لجان من المعلمين لاستقبال الطلاب الجدد وتسكينهم، مع التأكيد على غلق أبواب المدارس خلال اليوم الدراسي حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب.