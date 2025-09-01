إعلان

"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026

12:03 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

وزارة التربية والتعليم

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة جديدة لتوفير الكتب المدرسية لطلاب المرحلة الثانوية عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للوزارة.


وأوضحت الوزارة أن الكتب ستكون متاحة للطلاب في الفترة من 5 وحتى 10 سبتمبر الحالي، بما يمنح الفرصة لجميع الطلاب للحصول على النسخ الإلكترونية بسهولة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وقال الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات والمواقع بشأن صدور كتب المرحلة الثانوية غير صحيح تمامًا ولا يمت للحقيقة بصلة.

وأوضح نائب وزير التعليم، في منشور له عبر صفحته الرسمية على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الكتب الخاصة بطلاب المرحلة الثانوية سيتم نشرها بشكل تدريجي بدءًا من الأسبوع المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم فقط.

