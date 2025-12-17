جدول امتحانات نصف العام 2025.. المديريات التعليمية تستعد

تستعد مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات اتخاذ الخطوات التنفيذية لإعلان جداول امتحانات نصف العام 2025 لجميع المراحل الدراسية.

كما أن جداول امتحانات نصف العام 2025 لا يتم إعدادها بشكل موحد على مستوى الجمهورية، كما لا تصدر بقرار مركزي من وزارة التربية والتعليم، حيث أن كل مديرية تعليمية تتولى بشكل مستقل إعداد جدول الامتحانات الخاص بها، ثم يتم عرضه لاعتماده من المحافظ المختص، على أن يتم إعلان الجدول رسميًا عبر الصفحة الرسمية لكل مديرية تعليمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام 2025 لجميع المراحل الدراسية في مختلف المحافظات اعتبارًا من يوم 10 يناير 2026، على أن تستمر حتى 15 يناير 2026، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026.

