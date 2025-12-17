أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قائمة الأبحاث التربوية المقررة للأنشطة التعليمية لطلاب المرحلة الثانوية، وذلك استنادًا إلى القرار الوزاري رقم 234 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 17 سبتمبر.

وتهدف هذه الأبحاث إلى تقييم الطلاب في الصفين الأول والثاني الثانوي ضمن إطار نظام الدراسة والتقييم الجديد، مع التركيز على تنمية المهارات البحثية والإبداعية لديهم.

وأكدت الوزارة على أن الطالب يمكنه تقديم بحث من ثلاث صفحات في النشاط التربوي الذي يختاره، مع الإشارة إلى أن درجات البحث لا تضاف للمجموع النهائي. كما شددت على أن لكل طالب الحق في اختيار موضوع واحد فقط من قائمة الأبحاث المقررة.

الموضوعات حسب النشاط التربوي

التربية الموسيقية: دراسة حول آلات الأكورديون، وعصر الباروك.

الصحافة والإذاعة: المتحف المصري الكبير، السياحة كمصدر دخل قومي، التحول الرقمي، الطاقة البشرية والزراعية.

خدمة المجتمع وتنمية البيئة: دور المجالس المدرسية والاتحادات الطلابية في دعم المجتمع، تشكيل شخصية الطلاب، وأثر الذكاء الاصطناعي في مستقبل العمل.

المطالعة والمكتبات: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والصناعة، دور الفرد والمجتمع في تحقيق أهداف التنمية، وأثر السياحة على البيئة والمجتمع.

المسرح والتمثيل: الأبحاث المتعلقة بفنون الأداء المسرحي وتطوير مهارات التعبير الفني للطلاب.

أكدت الوزارة على أن هذه الأبحاث تهدف إلى تنمية قدرات الطلاب البحثية والإبداعية والتطبيقية، وربط العملية التعليمية بالبيئة المحيطة والمجتمع، ما يسهم في إعداد جيل قادر على التفكير النقدي والإسهام الفعال في التنمية الوطنية.

