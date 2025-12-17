أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي (العملي) لطلاب الصف الأول الثانوي العام، سيتم عقدها إلكترونيًا من خلال منصة كيريو Qureo، وذلك في إطار التوسع في توظيف التكنولوجيا داخل المنظومة التعليمية.

وجهت وزارة التربية والتعليم مديري المديريات التعليمية بضرورة الالتزام بعدد من الضوابط المنظمة لعقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي العملي، لضمان حسن سير الامتحانات وانتظامها داخل المدارس.

وشددت الوزارة على أن أداء الامتحان يتم داخل المدرسة فقط، سواء باستخدام أجهزة التابلت أو الأجهزة المتوفرة بالمدرسة، مع الالتزام الكامل بأداء الامتحان داخل اللجنة الامتحانية وفي المواعيد المحددة.

وأوضحت أن الامتحان سيكون متاحًا للطلاب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً في يوم الامتحان، على ألا يتجاوز عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة 15 طالبًا، مع تطبيق جميع القواعد والإجراءات المتبعة بنظام الامتحانات.

وأكدت الوزارة أنه سيتم امتحان طلاب الخدمات في التوقيت الذي تحدده إدارة المدرسة خلال الفترة الزمنية المقررة للامتحان، كما شددت على أنه في المحافظات التي لم يتم تسليم أجهزة التابلت بها، تلتزم كل مديرية تعليمية بتوفير الأجهزة اللازمة لأداء الامتحان وفقًا للخطة المعتمدة من المديرية.

حددت وزارة التربية والتعليم جدولًا زمنيًا لموعد عقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي العملي عبر منصة كيريو، يختلف من محافظة لأخرى، وجاء على النحو التالي:

30 ديسمبر: القاهرة، كفر الشيخ، دمياط، الوادي الجديد، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسكندرية.

31 ديسمبر: الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية، السويس، بورسعيد، الدقهلية، المنوفية، الغربية.

5 يناير 2026: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، قنا، أسوان، البحر الأحمر، البحيرة.

