ضم حافز التدريس للأخصائيين.. نائب وزير التعليم يحسم الجدل لـ"مصراوي"

تداول عدد من المتابعين، خلال الساعات الماضية، أنباءً تفيد ضم الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيين إلى حافز التدريس، أسوة بالمعلمين؛ بل وذهب البعض إلى الادعاء بأن الشؤون المالية بعدد من الإدارات التعليمية طلبت منهم التوقيع على كشوف الصرف.

ونفى الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أنها عارية تمامًا من الصحة، فلم يصدر أي قرار من وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.

وأوضح نائب الوزير أنه لم يصدر أي قرار رسمي بصرف حافز التدريس للإخصائيين الاجتماعيين أو النفسيين أو التكنولوجيين، مشددًا على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد فقط على البيانات والمصادر الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

