كتب- أحمد الجندي:

أجرى اليوم سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، زيارة مفاجئة إلى عدد من لجان إدارة جنوب الجيزة التعليمية، وذلك للتأكد من انتظام أعمال الامتحانات وتطبيق القواعد المنظمة داخل اللجان، في إطار المتابعة الدقيقة لسير امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة.

مخالفات داخل لجنة..

وخلال جولته التفقدية، رصد "عطية" عددًا من المخالفات داخل إحدى اللجان، الأمر الذي استدعى تدخله الفوري بإصدار قرارات حاسمة، تضمنت: إحالة رئيس اللجنة والمراقب الأول إلى الشؤون القانونية بسبب الإهمال في أداء المهام الرقابية.

وتحويل عدد من الملاحظين إلى التحقيق نتيجة التقصير في متابعة سير الامتحانات.

والدفع بمجموعة جديدة من الملاحظين من لجان التجمع، لضمان إحكام الرقابة ورفع كفاءة المتابعة داخل اللجنة محل المخالفة.

وتشديد على الانضباط والشفافية

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية تتعامل بحزم مع أي تقصير يمس نزاهة العملية الامتحانية، مشددًا على أن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب "خط أحمر" لا يمكن التساهل فيه تحت أي ظرف.

تعليمات واضحة لرؤساء اللجان..

كما وجه عطية خلال الزيارة عدة تعليمات لرؤساء اللجان والملاحظين، شدد فيها على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة للامتحانات، وتوفير بيئة هادئة وآمنة للطلاب داخل اللجان، وحسن معاملة الطلاب والتعامل الفوري مع أي شكوى ترد من الطلاب أو أولياء الأمور.

اقرأ أيضاً:

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026

يوميا.. معامل التنسيق تستقبل طلاب الثانوية لتسجيل رغبات المرحلة الثانية

فتح باب التقديم لمعلمي التعليم الفني في البرامج التعليمية على التليفزيون