رئيس جمعية المدارس الخاصة يكشف نسب زيادة المصروفات

قال بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن هناك بعض المدارس الخاصة التي تبدأ مصروفاتها بأقل من 5 آلاف جنيه في مناطق مثل المرج وبولاق وعين شمس وكفر طهرمس، وتقدم تعليمًا متميزًا رغم الأسعار المنخفضة.

وأضاف "علام"، في تصريحات إلى مصراوي، أن نسبة الزيادة في مصروفات المدارس الخاصة لهذا العام ستكون ضمن المعدلات المعتادة، مشيرًا إلى أن وزير التعليم لم يقرر زيادة في المصروفات خلال العامين الماضيين.

وأشار إلى نسب الزيادة في مصروفات المدارس الخاصة العربية واللغات، حيث تختلف حسب قيمة المصروفات الحالية، كالتالي:

- المدارس التي تقل مصروفاتها عن 6 آلاف جنيه سترتفع بنسبة 25%.

- من 6 آلاف إلى 12 ألف جنيه سترتفع بنسبة 20%.

- من 12 ألفًا إلى 18 ألف جنيه سترتفع بنسبة 15%.

- من 18 ألفًا إلى 25 ألف جنيه سترتفع بنسبة 12%.

- من 25 ألفًا إلى 35 ألف جنيه سترتفع بنسبة 10%.

- من 35 ألفًا إلى 40 ألف جنيه سترتفع بنسبة 7%.

- المصروفات التي تزيد على 40 ألف جنيه سترتفع بنسبة 6% لكل من المدارس العربية واللغات.

أما بالنسبة للمدارس الدولية، فأوضح "علام"، أن الزيادة ستكون على النحو التالي:

- المدارس التي تقل مصروفاتها عن 50 ألف جنيه سترتفع بنسبة 10%.

- من 50 ألفًا إلى 70 ألف جنيه سترتفع بنسبة 8%.

- من 70 ألفًا إلى 100 ألف جنيه سترتفع بنسبة 7%.

- من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه سترتفع بنسبة 6%.

- المصروفات التي تزيد على 200 ألف جنيه سترتفع بنسبة 6%.

