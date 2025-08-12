علام: إلزام المدارس الخاصة بشراء كتب الوزارة يضمن وصولها لكل الطلاب

كتب- أحمد الجندي:

أكد المستشار بدوى علام، رئيس مجلس أمناء وآباء محافظة الجيزة، على أن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإلزام المدارس الخاصة بشراء كتب الوزارة، بناءً على الأعداد الفعلية للطلاب المقيدين بكل مدرسة يهدف إلى تنظيم عملية توزيع الكتب وضمان وصولها إلى جميع الطلاب فى الوقت المناسب قبل بدء العام الدراسي الجديد، والالتزام بالأسعار المحددة، إضافة إلى ضمان تحصيل الوزارة لكافة الحقوق المادية للكتب والمناهج.

وأوضح "علام"، أن مجلس الأمناء بمحافظة الجيزة يدعم جميع الخطوات التى تتخذها الوزارة بقيادة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ومن شأنها إصلاح المنظومة التعليمية

وشدد بدوى علام، على أهمية أن ترسل كل مدرسة بيان بإحتياجاتها واستلام وفحص الكتب الموردة لمخازن المدرسة مع سداد قيمة الكتب الموردة لمخازن الوزارة مع الحفاظ على تسليم الكتب، والالتزام بسعر البيع الخاص للطلبة طبقا لجدول الأسعار المعتمد من الوزارة، قائلا: شراء المدارس للكتب خطوة سوف تغلق كافة الصور غير المبررة وغير القانونية فى توزيع الكتب بالإضافة إلى الاعتماد بشكل أساسى إلى الكتب الرسمية من قبل الوزارة كما أنها سوف تغلق الباب لعدم حصول أى طالب على الكتب حيث أنه سنويا يتم تظهر حالات فى المدارس تشتكى من وصول الكتب المدرسية أو تأخرها ولكن هذا الإجراء سوف يغلق أبواب كثيرة أمام اى مشكلات أو طرق بها تحايل.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهت تعليمات رسمية إلى كل المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، تتضمن مجموعة من الضوابط الجديدة التي تنظم آلية توزيع الكتب المدرسية في المدارس الخاصة والدولية، وتهدف هذه التوجيهات إلى ضمان تقديم خدمة تعليمية بمستوى عالٍ من الجودة، والحفاظ على الحقوق المادية والأدبية للوزارة، ضمن استعداداتها المكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/ 2026.

وطالبت الوزارة جميع المدارس الخاصة على اختلاف أنواعها (عربي، لغات، دولي)، بإعداد بيان تفصيلي بعدد الطلاب المقيدين فعليًّا في كل صف دراسي، على أن يتوافق هذا الحصر مع التراخيص الرسمية الممنوحة لتلك المدارس.

وشددت الوزارة على ضرورة أن يكون هذا الحصر دقيقًا ومحدثًا؛ ليعكس الواقع الفعلي للطلاب في كل مرحلة تعليمية.شراء الكتب من مخازن المديريات وفقًا للكثافات المعتمدة، كما أوضحت وزارة التربية والتعليم أن كل مدرسة خاصة أو دولية ملزمة بشراء الكتب المدرسية الصادرة عن الوزارة من مخازن المديرية التعليمية التابع لها نطاق المدرسة، بناءً على الأعداد الفعلية المقيدة لديها وبما يتماشى مع الكثافات المرخص بها في كل صف، ويجب سداد القيم المالية المستحقة للكتب بالكامل، على أن يتم ذلك قبل بدء العام الدراسي، استنادًا إلى الإحصاء الفعلي لأعداد الطلاب بكل مرحلة دراسية.

