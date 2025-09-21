كتب- أحمد الجندي:

أكد بدوي علام، رئيس مجلس أمناء وآباء محافظة الجيزة، انتظام الدراسة وارتفاع نسب الحضور بين الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن أعضاء مجالس الأمناء يتابعون الأوضاع ميدانيًا داخل المدارس بالتنسيق مع أولياء الأمور ومديري المدارس.

وبحسب بيان، شدد علام على أن انتظام العملية التعليمية يتطلب تكاتف الجهود بين أولياء الأمور والمعلمين ومجالس الأمناء، موضحًا أن التعليم مسؤولية مجتمعية لا تقتصر على الوزارة أو مديرياتها فقط. وطالب أولياء الأمور بتوعية أبنائهم بأهمية الحضور والالتزام بالمدرسة للاستفادة من المناهج المطورة وكتب التقييمات، باعتبارها بديلًا عن الكتب الخارجية.

وأشار رئيس مجلس الأمناء إلى أن زيارات وزير التعليم محمد عبد اللطيف، والتي بدأت اليوم بمحافظة القليوبية، تمثل دفعة قوية لجميع العاملين في الميدان التعليمي، مؤكدًا أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في مواجهة أزمات الكثافة وعجز المعلمين، وتعمل حاليًا على تحقيق جودة أكبر داخل الفصول.

وأضاف علام أن مجالس الأمناء تتحمل مسؤولية كبرى في ضبط سير العملية التعليمية وانتظام مجموعات التقوية، مع مراعاة ظروف الأسر عند تحديد أسعارها بما يتناسب مع طبيعة كل مدرسة ومستوى أولياء الأمور.

اقرأ أيضا:

الاستعلامات: حريصون على معاهدة السلام وقواتنا في سيناء لمحاربة "الإرهاب والتهريب"

أسامة الدليل: كامب ديفيد "هدنة" وليست سلامًا.. وصفقة الغاز لا تعني التطبيع

نشاط للرياح وسحب بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة