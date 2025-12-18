إعلان

أصحاب المدارس الخاصة: أي زيادة في المصروفات تخضع لضوابط صارمة

كتب : أحمد الجندي

03:09 م 18/12/2025

طلاب المدارس ارشيفية

اشتكى عدد من أولياء الأمور من ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة، مؤكدين أن هذه الزيادة تمثل عبئًا ماديًا كبيرًا عليهم.

من جانبه، قال الدكتور بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن أي زيادة في المصروفات تخضع لضوابط صارمة، قائلاً: "لا يستطيع أي شخص زيادة جنيه واحد في المدارس الخاصة بمزاجه أو دون موافقة رسمية".

وأشار "علام" لمصراوي، إلى وجود كتاب دوري تصدره الوزارة يحدد الزيادات المسموح بها، موضحًا أن أي مدرسة ترى أن الزيادة لا تكفي لتغطية مصروفاتها، يمكنها تقديم دراسة للوزارة للنظر فيها، حيث يتم اعتماد الزيادة بناءً على البحث المقدم، سواء كانت الزيادة السنوية أو لمصاريف إضافية.

كما شدد على أن المدارس التي لا تلتزم بالتعليمات توضع تحت التوجيه المالي والإداري، وأن أي ولي أمر يشعر بزيادة غير قانونية في المصروفات يمكنه الرجوع إلى الإدارة التعليمية أو المديرية المعنية.

