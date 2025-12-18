أصحاب المدارس الخاصة: أي زيادة في المصروفات تخضع لضوابط صارمة

اشتكى عدد من أولياء الأمور من ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة، مؤكدين أن هذه الزيادة تمثل عبئًا ماديًا كبيرًا عليهم.

من جانبه، قال الدكتور بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن أي زيادة في المصروفات تخضع لضوابط صارمة، قائلاً: "لا يستطيع أي شخص زيادة جنيه واحد في المدارس الخاصة بمزاجه أو دون موافقة رسمية".

وأشار "علام" لمصراوي، إلى وجود كتاب دوري تصدره الوزارة يحدد الزيادات المسموح بها، موضحًا أن أي مدرسة ترى أن الزيادة لا تكفي لتغطية مصروفاتها، يمكنها تقديم دراسة للوزارة للنظر فيها، حيث يتم اعتماد الزيادة بناءً على البحث المقدم، سواء كانت الزيادة السنوية أو لمصاريف إضافية.

كما شدد على أن المدارس التي لا تلتزم بالتعليمات توضع تحت التوجيه المالي والإداري، وأن أي ولي أمر يشعر بزيادة غير قانونية في المصروفات يمكنه الرجوع إلى الإدارة التعليمية أو المديرية المعنية.

اقرأ أيضاً:

ضم حافز التدريس للأخصائيين.. نائب وزير التعليم يحسم الجدل لـ"مصراوي"

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد منهج متكامل للتطوير والتحسين المستمر

فريق الذكاء الاصطناعي بعين شمس يحصد جائزة أفضل مشروع على مستوى الجامعات