خبير تربوي: التنسيق الجامعي للبكالوريا يرتبط بمجموع ثانية وثالثة ثانوي

كتب- أحمد الجندي:

تحدَّث الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، خلال كلمته بمؤتمر "البكالوريا المصرية.. فرصة للإنقاذ"، والذي ينظمه مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالجيزة، برئاسة بدوي علام، برعاية وحضور سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عن البكالوريا المصرية؛ خصوصًا ما يتعلق بجانب التنسيق الجامعي والمسارات الأكاديمية، وكيف ينعكس هذا النظام الجديد على مستقبل الطلاب في الالتحاق بالكليات المختلفة.

وقال الدكتور تامر شوقي: البكالوريا المصرية تقوم على مسارات متعددة؛ بحيث يتمكن الطالب من اختيار المسار الذي يتناسب مع ميوله العلمية وقدراته الأكاديمية، وهنا يأتي دور التنسيق؛ إذ سيتم ربط المجموع التراكمي للطالب عبر سنوات الدراسة بمستواه في المواد المؤهلة للمسار الذي اختاره، مما يضمن عدالة توزيع الفرص، ويمنح كل طالب مكانته المستحقة وَفق جهده الحقيقي.

وأضاف الدكتور تامر شوقي: أعلم أن ما يشغل عقولكم اليوم هو كيف سيدخل أبناؤنا الجامعة في ظل نظام البكالوريا المصرية؟ موضحًا أن البكالوريا المصرية تقوم على مسارات مختلفة، إذن الطالب من البداية يختار المسار الذي يناسب ميوله وقدراته، وفي النهاية التنسيق الجامعي سيكون مرتبطًا بالمجموع التراكمي خلال سنوات البكالوريا، مع التركيز على المواد الأساسية التي تخص كل مسار. وبهذا الشكل، لن يكون مستقبل الطالب معتمدًا على يوم امتحان واحد، وإنما على جهده المستمر .

وتابع أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس: أما عن سنوات الدراسة داخل البكالوريا المصرية، فهي تعتمد على تراكم الخبرات والمعارف عبر الصفَّين الثاني والثالث الثانوي؛ بحيث لا يُبنى الحكم على الطالب من عام واحد فقط، وإنما عبر مسار متكامل يبرز فيه اجتهاده المستمر. وفي هذا السياق يظهر مفهوم "المستوى الرفيع"، وهو ليس مجرد مادة إضافية؛ بل هو دراسة معمقة لمجال محدد، تمثل تدريبًا أكاديميًّا وعلميًّا راقيًا، يُظهر تميز الطالب واستعداده للالتحاق بالكليات الكبرى.

وطمأن الدكتور تامر شوقي الطلابَ، قائلًا: أما عن مفهوم المستوى الرفيع، فهو ببساطة مادة يدرسها الطالب بشكل أعمق وأكثر تخصصًا داخل مجاله، وتظهر فيها جديته واهتمامه، وتكون عاملًا مهمًّا في التمييز داخل التنسيق مثلًا: طالب مسار علوم يختار مادة "الأحياء المستوى الرفيع"، فيثبت قدرته العلمية بشكل أوضح، ويعزز فرص دخوله الكليات الطبية، وهذا النظام يحقق العدالة؛ لأنه يعطي الطالب أكثر من فرصة للتحسين، ويمنحه مجالًا لإظهار تفوقه الحقيقي، كما يساعد ولي الأمر على الاطمئنان بأن مستقبل ابنه لم يعد مربوطًا بامتحان واحد؛ بل بمسار متكامل مبني على اجتهاده.

ووجه الدكتور تامر رسالةً للطلاب، قائلًا: لكم أن تستثمروا هذه الفرصة، فالبكالوريا ليست مجرد شهادة؛ بل هي طريق ممهد لبناء مستقبل أكاديمي وجامعي أفضل، وفرصة لتختاروا المجال الذي تحبونه وتبدعون فيه.

وشدد أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس على أنه شارك منذ اليوم الأول في مقترح البكالوريا، مؤكدًا أن هناك مواد مشتركة بين البكالوريا والثانوية العامة، والمواد هذه تؤهل الطالب لدخول الكليات المتاحة؛ ومنها كليات القمة، وفي كل مسار من المسارات الأربعة يحق للطالب دخول كليات المسار الذي يختاره، قائلًا: من ضمن ما يثار أن البكالوريا سوف تمنح فرصة للجامعات الخاصة باستيعاب أكبر عدد من طلاب خريجي البكالوريا؛ وهو أمر مغلوط، حيث إن البكالوريا سوف تمنح الطالب فرص الحصول على مجاميع كبيرة .

وقال شوقي إن مواد المستوى الرفيع في البكالوريا تعني وضع معلومات تحفز الطالب على الإبداع والتفكير والاستنتاج، وليس تكديس المادة بالمعلومات، والوزارة درست هذه الأمور بشكل كبير.

ورد الدكتور تامر شوقى على فكرة أن الطالب في الشعبة العلمية سوف يدرس مادة التاريخ، قائلًا: طبيعى لازم يدرس تاريخ؛ لأنه طالب مصري لا أجنبي، حتى يحدث تكامل عقلي لدى الطالب في المواد العلمية التي تخص شعبته أو مساره، وأيضًا المواد الأخرى، مشيرًا إلى أن البكالوريا المصرية بها بعد تربوي، تعمل على إتقان التعلم لدى الطالب؛ لأنه يدرس المادة بشكل أعمق ومذاكرة مستمرة، لافتًا إلى أن البكالوريا المصرية من خلال فرصها المتعددة سوف تمنح الطالب ما يُسمى بمتعة التعلم.

