وزير التعليم: البنك الدولي قيِّمنا بـ81%.. وأداؤنا أفضل لهذه الأسباب

كتب- محمد شاكر:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تقرير البنك الدولي منحنا تقييمًا بنسبة 81%، بينما نرى نحن أن أداءنا أفضل من ذلك.

وأضاف عبد اللطيف، خلال لقائه، اليوم الأحد، بعض الكتاب ورؤساء التحرير؛ لاستعراض تفاصيل نظام البكالوريا، أن الخلاف ينبع من منهجية التقييم؛ حيث يعتمد التقرير على عيِّنات محددة، بينما نقيس نحن الأداء بناءً على الواقع الشامل للنظام التعليمي.

وتابع الوزير: وفي الفترة السابقة، كانت نسب حضور الطلاب منخفضة بسبب عدم توفر فصول دراسية مناسبة (حيث كان الطلاب يجلسون على الأرض)، ووجود نقص حاد في المعلمين.. أما الآن، فقد تغير الوضع جذريًّا وأصبحت الفصول مجهزة بمقاعد مناسبة، ويوجد معلم متخصص لكل فصل، وتم تطبيق نظام أعمال السنة لضمان استمرار الحضور.

وأضاف عبد اللطيف: وفي السابق، كان تطبيق أعمال السنة مستحيلًا بسبب عدم وجود معلمين مؤهلين والاكتظاظ في الفصول (حتى 100 طالب في بعض الحالات).

واستكمل وزير التعليم: اليوم، انتهت هذه المشكلات ولا يوجد فصل يزيد عدد طلابه على 50، ولا يوجد فصل دون معلم، واختفت تمامًا ظاهرة الغياب الجماعي.. قد نعاني نقصًا في معلمي الموسيقى والرسم؛ لكن بالنسبة إلى المواد الأساسية (كاللغة العربية والرياضيات والعلوم)، فمستحيل تلاقي فصل ناقص مدرس.