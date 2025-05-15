تيسيرات غير مسبوقة في مسابقة "معلمي الحصة".. أبرزها إلغاء امتحان هذه المادة

كتب- أحمد الجندي:

اتفق محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إطلاق مسابقة جديدة لمعلمي الحصة يونيو المقبل مع رفع الحد الأقصى لسن المتقدم في مسابقة شغل وظائف "معلم مساعد" من معلمي الحصة إلى 45 عامًا.

وأعلن رئيس الجهاز، عن تعديل محتوى الامتحان الإلكتروني المقرر للمتقدمين الذين ستنطبق عليهم شروط خوض هذه المسابقة؛ لإضفاء المزيد من التيسيرات على المسابقة، على أن تشمل التيسيرات المقرر إعلانها عدم امتحان لغة انجليزية لغير المتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية.

وأوضح المهندس حاتم نبيل، أن الجهاز يرحب بتقديم كافة أشكال الدعم لمعاونة وحدات الجهاز الإداري للدولة للقيام بمهامها لرفع كفاءة الخدمات المقدمة منها، كما يعمل حاليًا على إعادة هندسة آليات العمل به لاختصار مراحل الدورة المستندية والإجرائية دون الإخلال بدقة تنفيذ مهامه.. مشيرًا إلى أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا لتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم نظرًا للدور المهم للمعلم في بناء شخصية التلاميذ ومستقبل الوطن.

وأكد وزير التربية والتعليم أن قرار رفع السن يهدف إلى استيعاب أكبر عدد من معلمي الحصة الأكفاء، وتقديرًا من الوزارة لدورهم المهم في سد العجز في صفوف المعلمين خلال الفترات الماضية، موجهًا الشكر للجهاز على المرونة الكبيرة التي لمسها لتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم والمساهمة في سد العجز.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن هذه المسابقة مخصصة فقط لمن سبق وأن عمل معلم بالحصة لدى الوزارة ومسجل بقاعدة البيانات المخصصة لذلك، وستقوم الوزارة بدورها في تنقيح كشوف المتقدمين التي سيوافيها بها الجهاز عقب إغلاق باب التقديم للتأكد من وجود أسمائهم ضمن قاعدة بيانات معلمي الحصة.

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