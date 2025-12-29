زارت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الإثنين، مدرسة أمين النشرتي الثانوية بنات التابعة لإدارة منشأة ناصر التعليمية، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العملية التعليمية، وحرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وبناء قدرات الطلاب لمواكبة متطلبات المستقبل.

وبحسب بيان، جاءت الزيارة تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حيث كان في استقبالها عصام محمد مدير عام الإدارة، و أسامة حلمي وكيل الإدارة، إلى جانب إدارة المدرسة.

وخلال جولتها، أكدت مدير تعليم القاهرة الأهمية المحورية لامتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي المقرر عقده غدًا لطلاب الصف الأول الثانوي بجميع المدارس الثانوية بمحافظة القاهرة، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، مشددة على أن دخول الامتحان يتم من خلال المدرسة فقط.

وأوضحت أن هذا الامتحان يُعد إحدى الأدوات الأساسية لإعداد جيل واعٍ يمتلك مهارات العصر الرقمي، وقادر على المنافسة محليًا ودوليًا.

كما حرصت الدكتورة همت أبو كيلة على الحديث مع الطالبات حول مزايا التفوق والتميز العلمي في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، وما تتيحه من فرص نوعية، وعلى رأسها المنحة اليابانية التي سيحصل عليها الطلاب المتميزون.

وأكدت أن إدارة الوقت، والجد والاجتهاد، والانضباط تمثل الركائز الأساسية للنجاح، مشيرة إلى أن القمة لا يصل إليها إلا من يؤمن بقدراته ويسعى لتحقيق طموحاته بالعمل والإصرار.

اقرأ أيضاً:

الحكومة تعلن إلغاء 4 هيئات اقتصادية

بـ 110 جنيهات.. ننشر أول صورة لكارت الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل العام

بعد وفاة مسن بورسعيد.. الإفتاء توضح حكم قتل الكلاب الضالة