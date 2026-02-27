إعلان

الأرصاد تحذر: انخفاض درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات إلى 9 درجات

أحمد العش

11:51 م 27/02/2026
    سحب وامواج خفيفة
    سحب كثيفة على طريق السيوس القاهرة
    رياح خفيفة وانتظام حركة الملاحة

كتب – أحمد العش:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد خلال ساعات الليل أجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء.

تفاصيل حالة الطقس في ليلة العشر من رمضان 2026

وأوضحت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك مرفق بصور خرائط توضيحية، أن الطقس سيكون شديد البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مع نشاط رياح شمالية باردة تزيد من الإحساس بالبرودة.
وأشارت "الأرصاد" إلى أن درجة الحرارة الصغرى بالقاهرة الكبرى ستسجل 9 درجات مئوية، مؤكدة على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة قبل الخروج.
أماكن سقوط الأمطار في مصر اليوم
وأضافت الهيئة أن السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تشهد تكاثرًا للسحب المتوسطة والمنخفضة، ما قد يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة في تلك المناطق.

