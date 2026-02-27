إعلان

بعد مد الفترة.. رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

كتب : أحمد الجندي

02:02 م 27/02/2026

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، بشكل استثنائي، ليتمكن الطلاب الذين لم يسجلوا خلال الفترة السابقة من إتمام الإجراءات المطلوبة.

أخر موعد للتسجيل

أكدت الوزارة أن الثلاثاء 3 مارس 2026 هو آخر يوم لإتمام التسجيل، مشددة على ضرورة الالتزام بهذا الموعد النهائي لضمان دخول الامتحانات دون أي مشاكل.

رابط تسجيل الاستمارة

ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الدخول على الرابط الرسمي للتسجيل الإلكتروني:
moe-register.emis.gov.eg، حيث تتيح المنصة لجميع الطلاب استكمال بياناتهم وإرسال استماراتهم بشكل رسمي وآمن، وفق التعليمات المحددة من الوزارة.

اقرأ أيضاً:

للمرة الثالثة.. التعليم تعيد فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

قرار حكومي بشأن منصة "سويف أسيس" لامتحانات أولى وثانية ثانوي



رابط تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2026

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

استمارة الثانوية العامة 2026 امتحانات الثانوية العامة فتح باب التسجيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

5 من أغرب الأطعمة الرمضانية حول العالم
سفرة رمضان

5 من أغرب الأطعمة الرمضانية حول العالم
هل يدعم قمر الدين صحة القلب في رمضان؟
سفرة رمضان

هل يدعم قمر الدين صحة القلب في رمضان؟
سر "الإسدال".. مفاجأة جديدة في مقتل عروس بورسعيد بمنزل خطيبها (صور)
أخبار المحافظات

سر "الإسدال".. مفاجأة جديدة في مقتل عروس بورسعيد بمنزل خطيبها (صور)
بعد نجاح الجزء السادس..20 صورة لـ صابر المداح بين الجن والعفاريت في مواسم
دراما و تليفزيون

بعد نجاح الجزء السادس..20 صورة لـ صابر المداح بين الجن والعفاريت في مواسم
لمريض السكر في رمضان.. 5 فتاوى مهمة عن الصيام يجب أن تعرفها
جنة الصائم

لمريض السكر في رمضان.. 5 فتاوى مهمة عن الصيام يجب أن تعرفها

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026