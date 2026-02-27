أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، بشكل استثنائي، ليتمكن الطلاب الذين لم يسجلوا خلال الفترة السابقة من إتمام الإجراءات المطلوبة.

أخر موعد للتسجيل

أكدت الوزارة أن الثلاثاء 3 مارس 2026 هو آخر يوم لإتمام التسجيل، مشددة على ضرورة الالتزام بهذا الموعد النهائي لضمان دخول الامتحانات دون أي مشاكل.

رابط تسجيل الاستمارة

ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الدخول على الرابط الرسمي للتسجيل الإلكتروني:

moe-register.emis.gov.eg، حيث تتيح المنصة لجميع الطلاب استكمال بياناتهم وإرسال استماراتهم بشكل رسمي وآمن، وفق التعليمات المحددة من الوزارة.

