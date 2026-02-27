كتب – أحمد العش:

استقبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة للتنمية العمرانية، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس والوفد المرافق له، خلال زيارة ميدانية للعاصمة الجديدة، في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية.

تفاصيل زيارة رئيس الوزراء السوداني للعاصمة الجديدة اليوم الجمعة

وجرى استقبال رئيس الوزراء السوداني والوفد في مركز مصر الثقافي الإسلامي، إذ رحب المهندس خالد عباس بالضيف السوداني مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مصر والسودان.

وشملت الزيارة أداء صلاة الجمعة بمسجد مسجد مصر، تلاها جولة تفقدية داخل أروقة المسجد، تضمنت دار القرآن الكريم ومتحف القراء، إذ اطلع الوفد على الطراز المعماري الفريد ومكونات المركز الثقافية والدينية، الذي يعتبر أحد أكبر الصروح الدينية في المنطقة ومنارة دينية وثقافية عالمية تجسد الهوية الحضارية المصرية.

وقام رئيس الوزراء السوداني بجولة في البرج الأيقوني بمنطقة الأعمال المركزية، رافقه خلالها المهندس خالد عباس، حيث قدم شرحًا حول مكونات المنطقة التي تضم أبراجًا متعددة الاستخدامات، بما في ذلك البرج الأيقوني الأعلى في إفريقيا، كرمز لقدرة الدولة المصرية على تنفيذ المشروعات القومية وفق أعلى المعايير الهندسية العالمية.

واستعرض "عباس" المخطط العام للعاصمة الجديدة، بما في ذلك الأحياء السكنية المتكاملة، والحي الحكومي، والحي الدبلوماسي، والمنشآت التعليمية والصحية والثقافية والرياضية، إلى جانب منظومة نقل ذكية وبنية تحتية رقمية متطورة، تعكس رؤية الدولة المصرية في بناء مدن مستدامة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية.

وأعرب الدكتور كامل إدريس، من جانبه، عن تقديره لحجم النهضة العمرانية التي تشهدها مصر، مشيدًا بالدقة الهندسية وسرعة التنفيذ وجودة التخطيط، ومؤكدًا تطلع السودان للاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في إنشاء المدن الجديدة، معربًا عن رغبته في زيادة آفاق التعاون المشترك في مجالات الإعمار والتخطيط العمراني، ودراسة إمكانية إنشاء مدينة إدارية جديدة في السودان على غرار العاصمة المصرية.

وأكد المهندس خالد عباس حرص الشركة على تبادل الخبرات والتجارب التنموية في مجال التخطيط العمراني الحديث، والتنمية المستدامة، وإنشاء المدن الذكية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية للتعاون مع الدول الأفريقية، وعلى رأسها السودان.

ويُذكر أن إنشاء العاصمة الجديدة بدأ في عام 2017 على مساحة حوالي 230 ألف فدان، على بُعد نحو 60 كيلومتر شرق القاهرة و65 كيلومتر غرب السويس، ومن المخطط أن تستوعب المدينة ما يصل إلى 8.5 مليون نسمة عند اكتمال جميع مراحل الإنشاء، بهدف تخفيف التكدس عن القاهرة ومواجهة النمو السكاني المتسارع، إلى جانب فتح آفاق واسعة أمام المستثمرين وشركات التطوير العقاري.

وتعتبر العاصمة الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع الذكية، حيث وقعت شركة العاصمة عدة اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية لتعزيز مفهوم المدن المستدامة والذكية، مع إدارة البنية التحتية والخدمات باستخدام أحدث التطورات التكنولوجية، ما يرسخ مكانتها كأحدث مدينة ذكية في الشرق الأوسط.

اقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء السوداني: لا مقترح ملموس لوقف إطلاق النار



السودان.. مبادرة حكومية لوقف النار تصطدم برفض أمريكا والدعم السريع



