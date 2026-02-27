وجه محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مجموعة من الرسائل الهامة لجماهير القلعة الحمراء، بشأن المرحلة المقبلة التي سيخوضها الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكتب الدماطي عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "عكس ما ناس كتير متخيلة، أنا سعيد جدا أن موضوع الحضور الجماهيري في مباريات الدوري اتفتح".

وأضاف: "الحراك والكلام أحسن من التكتيم، ومدام الموضوع اتفتح جمهور الأهلي هيعمل الصح وهيدعم النادي معنديش شك في ده".

وتابع: "مفيش حد بيحب الأهلي أكتر من جمهوره، و معنديش شك أن كل المشاكل هتتحل واحدة واحدة، و في الأخر كلنا هنفرح إن شاء الله".

واختتم الدماطي: "أكيد مقدر كل وجهة نظر ومتقبل أي نقد مهما كان، كلنا هدفنا نشوف الأهلي في أحسن مكان".

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، أعلنت في وقت سابق من اليوم، زيادة عدد الجماهير في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة إلى 40 ألف متفرج.

موعد مباراة الأهلي وزد

وفي سياق متصل يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره زد غدا السبت 28 فبراير الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام زد غدا السبت، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

