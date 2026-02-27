إعلان

أمريكا تدعو إيران لإطلاق سراح جميع الأمريكيين وتحذر مواطنيها من السفر

كتب : عبدالله محمود

11:47 م 27/02/2026

إيران وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-عبدالله محمود:

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية النظام الإيراني بالكف عن احتجاز الرهائن وإطلاق سراح جميع الأمريكيين المحتجزين في إيران.

ودعت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، جميع مواطنيها الموجودين حاليًا في إيران إلى المغادرة فورًا، مشددة على ضرورة عدم سفر أيس أمريكي إلى إيران لأي سبب.

وخلال الساعات الماضية، دعت قائمة طويلة من الدول مواطنيها إلى المغادرة فورا من إيران قبل انغلاق الأجواء توجيه الولايات المتحدة ضربة محتملة إلى إيران.

وفي السياق ذاته أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن هناك حالة تأهب قصوى داخل إسرائيل تحسبا لاحتمال شن هجوم أمريكي على إيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا الخارجية الأمريكية اطلاق سراح الأمريكيين المفاوضات الإيرانية الأمريكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"هيعمل الصح".. عضو مجلس إدارة الأهلي يوجه رسالة خاصة لجماهير النادي
رياضة محلية

"هيعمل الصح".. عضو مجلس إدارة الأهلي يوجه رسالة خاصة لجماهير النادي
هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
جنة الصائم

هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
"لا أهتم".. أول تعليق من خوسيه ريبيرو بعد أزمته مع الأهلي
رياضة محلية

"لا أهتم".. أول تعليق من خوسيه ريبيرو بعد أزمته مع الأهلي
لبلبة وعمرو يوسف وأروى جودة يواسون الفنانة مي عمر في عزاء والدها
زووم

لبلبة وعمرو يوسف وأروى جودة يواسون الفنانة مي عمر في عزاء والدها
صلاح دياب: الجهل أحيانًا ميزة.. شرط تعجيزي خسرني 45 مليون دولار
أخبار وتقارير

صلاح دياب: الجهل أحيانًا ميزة.. شرط تعجيزي خسرني 45 مليون دولار

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان