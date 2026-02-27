كتب-عبدالله محمود:

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية النظام الإيراني بالكف عن احتجاز الرهائن وإطلاق سراح جميع الأمريكيين المحتجزين في إيران.

ودعت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، جميع مواطنيها الموجودين حاليًا في إيران إلى المغادرة فورًا، مشددة على ضرورة عدم سفر أيس أمريكي إلى إيران لأي سبب.

وخلال الساعات الماضية، دعت قائمة طويلة من الدول مواطنيها إلى المغادرة فورا من إيران قبل انغلاق الأجواء توجيه الولايات المتحدة ضربة محتملة إلى إيران.

وفي السياق ذاته أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن هناك حالة تأهب قصوى داخل إسرائيل تحسبا لاحتمال شن هجوم أمريكي على إيران.