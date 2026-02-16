شهد سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم، فعاليات المراجعات النهائية المجانية لطلاب المرحلة الثانوية بإدارة العجوزة التعليمية، وذلك في إطار دعم الطلاب علميًا وتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

وبحسب بيان، تفقد قاعات المراجعات، واطمأن على مستوى الشرح والتفاعل بين المعلمين والطلاب، مؤكدًا أن هذه المبادرات المجانية تمثل رسالة واضحة بأن التعليم مسؤولية مشتركة، وأن المديرية لا تدخر جهدًا في توفير كل سبل الدعم لأبنائها الطلاب.

وخلال جولته، حرص على الحديث مع الطلاب بروح الأب والمعلم، مشددًا على أهمية الاجتهاد وتنظيم الوقت والاستفادة القصوى من المراجعات، مؤكدًا أن الدولة تقف خلفهم بكل قوة، وأن أبواب الدعم مفتوحة للجميع دون استثناء.

كما وجّه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة الشكر للمعلمين القائمين على المراجعات، مثمنًا عطائهم وإخلاصهم، ومؤكدًا أن المعلم هو الركيزة الأساسية في بناء جيل واعٍ قادر على تحقيق النجاح والتفوق.

