أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين، خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية، في إطار تنفيذ خطة الأكاديمية لتنظيم تدريبات المعلمين المساعدين المتعاقدين، طبقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته.

يأتي ذلك ضمن برنامج "تطبيقات تربوية للمعلم المساعد"، الذي يُعد شرطًا أساسيًا للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها من وظائف الأخصائيين.

إجراءات التسجيل والدفع

يُتاح دفع مقابل تكاليف البرنامج عبر منظومة فوري Fawry باستخدام الكود رقم 66031، اعتبارًا من يوم الأحد 1 مارس 2026، على أن يتم فتح التدريب الإلكتروني بعد 24 ساعة من الدفع عبر منصة تدريب المعلمين: https://cpd.moe.gov.eg

باستخدام البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور الخاصة بالمعلم، ويستمر التدريب حتى يوم السبت 28 مارس 2026.

الاختبارات ومواعيدها

يتم إخطار المعلم المساعد بموعد ومكان الاختبار عبر رابط التطبيق الإلكتروني لاستمارة المعلمين، من هنا.

وتبدأ اختبارات البرنامج لمن أنهى التدريبات داخل معامل فروع الأكاديمية بالمحافظات، اعتبارًا من الساعة 1 ظهرًا يوم الأحد 29 مارس 2026، وتستمر حتى يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، ويمكن الاستعلام عن مواعيد ومقر الاختبارات من خلال منصة تدريب المعلمين باستخدام البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور.

وطالبت الأكاديمية المديريات التعليمية بتعميم نشرة دورية على ديوان المديرية، ودواوين الإدارات التعليمية، وجميع المدارس التابعة، لتنبيه المعلمين المساعدين المتعاقدين الذين لم يسبق لهم الحصول على البرنامج بسرعة اتباع الإجراءات المطلوبة، مع التأكيد على أن الأمر هام جدًا وعاجل لضمان استكمال إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية.

اقرأ أيضًا:

للمرة الثالثة.. التعليم تعيد فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026