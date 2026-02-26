حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أحقية معلمات مدارس الفصل الواحد في الحصول على حافز منظومة تطوير التعليم الجديدة، وذلك في حال التأكد من تطبيق مناهج النظام التعليمي المطور داخل هذه المدارس، أسوة بمدارس التعليم العام.

وأوضحت الوزارة أن الاستحقاق مشروط بخضوع المعلمات لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للصرف والواردة بالكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن.

إضافة معلمي الصف الثاني الإعدادي

وفي سياق متصل، كانت الوزارة قد قررت خلال الفترة الماضية إدراج معلمي الصف الثاني الإعدادي ضمن الفئات التي يحق لها صرف حافز تطوير التعليم، على أن يتم تطبيق نفس القواعد المنظمة التي جرى العمل بها خلال العام الدراسي الماضي بالنسبة للفئات المشاركة.

وأكدت أن إجراءات الصرف ستتم بصورة عاجلة وفي أقرب وقت ممكن، دون أي تأجيل، حرصًا على استقرار العملية التعليمية وتحفيز القائمين عليها.

وشددت الوزارة على أن صرف حافز تطوير التعليم يأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة، ودعم العناصر المشاركة في تنفيذها، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الأداء داخل المؤسسات التعليمية.

اقرأ أيضاً:

بعد توجيهات الرئيس.. خبير تربوي يكشف فوائد تعليم الطلاب الرقمنة المالية

أماكن المدارس الرسمية الدولية IPS بالمحافظات