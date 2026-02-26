إعلان

اليوم.. آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 بالمدارس

كتب : أحمد الجندي

05:13 م 26/02/2026

وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الخميس الموافق 26 فبراير 2026 يمثل الموعد النهائي أمام طلاب الصف الثالث الثانوي لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية إلى مدارسهم، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التقدم لامتحانات نهاية العام.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام الطلاب بالمواعيد المحددة، مؤكدة أن تسليم الاستمارة شرط أساسي لاستكمال إجراءات دخول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية للعام الدراسي 2025 / 2026.

وأوضحت الوزارة أن المدارس ملزمة بالانتهاء من تسليم جميع استمارات الثانوية العامة 2026 إلى لجان النظام والمراقبة في موعد أقصاه الخميس 26 مارس 2026، وذلك بعد مراجعة البيانات والتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة لكل طالب.

انتهاء التسجيل الإلكتروني

وكانت فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم قد أُغلقت رسميًا يوم الخميس 12 فبراير 2026، بعد إتاحة الفرصة للطلاب لتسجيل بياناتهم تمهيدًا للتقدم لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري.

استمارة الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة النظام والمراقبة

