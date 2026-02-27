كتب-عبدالله محمود:

قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الباكستاني محمد طلحة محمود، إن الإرهاب المتكرر القادم من أفغانستان يستهدف المدنيين والعسكريين في بلاده.

وأضاف محمود في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الجمعة، أن أفغانستان تواصل اعتداءاتها المتكررة، مشيرا إلى أن باكستان حاولت الحوار مع العاصمة الأفغانية كابل دون جدوى.

وأكد رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الباكستاني، أن نظام طالبان ينتهك سيادة باكستان، وأن بلاده قامت بالرد واستهداف مواقع عسكرية في أفغانستان، مشددًا على أنه لا مساومة حول سيادة وأراضي باكستان، وهو ما فعلته من قبل مع الهند وإيران.

وتابع رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الباكستاني، أن بلاده لن تقبل استمرار الإرهاب القادم من أفغانستان، داعيًا طالبان إلى إعادة النظر في سياساتها الخاطئة، مع التأكيد على التركيز على التهدئة وإعطاء الدبلوماسية فرصة، لأن الحرب ليست في مصلحة البلدين.

وأشار رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الباكستاني، إلى أن التقارب الهندي الإسرائيلي يمثل خطرا كبيرا بسبب ما وصفه بإرهاب تل أبيب، معتبرا أن التحالف بينهما معاد للإسلام، وأن إسرائيل معزولة الآن، وأن الهند هي البلد الوحيدة التي تدعم الإبادة في غزة بالمنطقة.

وأوضح رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الباكستاني، أن أفعال طالبان غير مسؤولة وتشكل خطرا على السلام في المنطقة وفي أفغانستان، معتبرًا أن الهند وإسرائيل تسعيان لاستغلال التوتر في المنطقة، وأن الحل مع أفغانستان يجب أن يكون سلميا.

وشدد رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الباكستاني، على أن أفعال طالبان تساعد إسرائيل والهند في تنفيذ مخططاتها بالمنطقة.