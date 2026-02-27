كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي سيدة ونجلها على عدد من موظفي إحدى شركات التمويل بالسب وإلقاء المياه عليهم، بعد رفضهما سداد القسط المستحق عليهما، ومحاولة تصويرهم للتشهير بهم في مقطع الفيديو.

تفاصيل فيديو مشاجرة الشرقية

وبالفحص والتحريات، تبين عدم ورود بلاغات رسمية مسبقة، وتم تحديد كل الأطراف الظاهرة في الفيديو، وهم خمسة موظفين بالشركة، وجاءت أقوالهم مؤكدة تعرضهم للإهانة والتعدي، فيما حاول نجل المتهمة تصوير الواقعة لإيهام المشاهدين بسقوط والدته نتيجة تعدي الموظفين عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وحُجز الهاتف المحمول المستخدم في تصوير الفيديو، وأقروا بارتكاب الواقعة بهدف التهرب من سداد القسط المالي المستحق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.