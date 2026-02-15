مديرة تعليم القاهرة تتفقد مدرسة التونسي الرسمية للغات

أجرت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم زيارة ميدانية إلى مدرسة التونسي الرسمية للغات التابعة لإدارة الخليفة التعليمية، ضمن المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية ومستوى الانضباط وانتظام الدراسة بالمدارس، وكان في استقبالها الدكتورة أميرة نور، مدير عام إدارة الخليفة التعليمية.

وخلال الجولة، تفقدت مدير المديرية، الفصول الدراسية والمعامل وقاعات الأنشطة، واطمأنت على انتظام الحصص الدراسية وتنفيذ الخطة الزمنية للمناهج وفق توجيهات وزارة التربية والتعليم.

وأكدت الدكتورة همت إسماعيل، أهمية الالتزام بالحضور اليومي للطلاب باعتباره حجر الأساس لتحقيق نواتج تعلم حقيقية، مشددة على ضرورة تفعيل الوسائل التعليمية وتنوع استراتيجيات التدريس لتعزيز مشاركة الطلاب وفهمهم للمناهج.

وأبدت إعجابها بالمستوى المتميز للطلاب وتفاعلهم وانضباطهم داخل الفصول، مثمنة جهود إدارة المدرسة والمعلمين في خلق بيئة تعليمية منظمة ومحفزة على التعلم.

كما شددت على استمرار المتابعة اليومية لنسب الحضور، وتكثيف الأنشطة التربوية والتعليمية التي تنمي مهارات التفكير والإبداع لدى الطلاب، مؤكدة أن تعليم القاهرة لا يكتفي بانضباط الدراسة فقط، بل يسعى إلى تحقيق جودة تعليمية حقيقية تنعكس في أداء الطلاب العلمي والسلوكي.

وفي ختام الزيارة، وجهت الشكر لإدارة المدرسة وهيئة التدريس، مؤكدة أن الانضباط والتميز هما عنوان المرحلة الحالية، وأن المتابعة الميدانية ستظل أداة أساسية لضمان تقديم تعليم يليق بأبناء العاصمة.

