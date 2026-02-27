إعلان

غدا.. التعليم تطرح النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026

كتب : أحمد الجندي

11:27 ص 27/02/2026

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات شهادة اتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي بداية من مساء غد السبت، بهدف توفير الفرصة لأبنائنا الطلاب للتدريب والاستعداد الأمثل لامتحانات الثانوية العامة، في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم، أن إجمالي عدد النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة المطروحة عبر موقعها الرسمي يصل إلى ١٠ نماذج استرشادية لكل مادة، وذلك عبر الرابط التالي الذي سيكون متاحا بداية من مساء الغد السبت: اضغط هنا

وفي هذا الإطار، وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سيتم اتاحة نموذج استرشادي لكل مادة بالتتابع على موقع الوزارة يوميا في تمام الساعة ٩ مساء وفقا للجداول المعلنة والتي تمتد حتى شهر مايو المقبل بالتوازي مع إتاحة حل النماذج عبر قناة "مدرستا ٣" عبر سلسلة من الحلقات التي سيتم إذاعتها يوميا في تمام الساعة العاشرة مساء على أن تكون الإعادة في تمام الساعة ١٢ ظهر اليوم التالي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الخطوة تستهدف مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي وتدريبهم بشكل جيد على أسلوب الامتحانات، معربة عن خالص الأمنيات لهم بالسداد والتوفيق.

اقرأ أيضاً:

بعد توجيهات الرئيس.. خبير تربوي يكشف فوائد تعليم الطلاب الرقمنة المالية

أماكن المدارس الرسمية الدولية IPS بالمحافظات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النماذج الاسترشادية الثانوية العامة 2026 امتحانات الثانوية العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان
شئون عربية و دولية

شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان
سحور تركي آل الشيخ..حضور تامر عاشور ومصطفى كامل وعمرو مصطفى (صور)
دراما و تليفزيون

سحور تركي آل الشيخ..حضور تامر عاشور ومصطفى كامل وعمرو مصطفى (صور)
9 مباريات دون تسجيل.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام وست هام يونايتد؟
رياضة عربية وعالمية

9 مباريات دون تسجيل.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام وست هام يونايتد؟
في كرداسة.. قصة سيارة علم إسرائيل ومفاجأة تقلب الموازين
حوادث وقضايا

في كرداسة.. قصة سيارة علم إسرائيل ومفاجأة تقلب الموازين
بعد نجاح الجزء السادس..20 صورة لـ صابر المداح بين الجن والعفاريت في مواسم
دراما و تليفزيون

بعد نجاح الجزء السادس..20 صورة لـ صابر المداح بين الجن والعفاريت في مواسم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026