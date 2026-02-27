أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات شهادة اتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي بداية من مساء غد السبت، بهدف توفير الفرصة لأبنائنا الطلاب للتدريب والاستعداد الأمثل لامتحانات الثانوية العامة، في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم، أن إجمالي عدد النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة المطروحة عبر موقعها الرسمي يصل إلى ١٠ نماذج استرشادية لكل مادة، وذلك عبر الرابط التالي الذي سيكون متاحا بداية من مساء الغد السبت: اضغط هنا

وفي هذا الإطار، وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سيتم اتاحة نموذج استرشادي لكل مادة بالتتابع على موقع الوزارة يوميا في تمام الساعة ٩ مساء وفقا للجداول المعلنة والتي تمتد حتى شهر مايو المقبل بالتوازي مع إتاحة حل النماذج عبر قناة "مدرستا ٣" عبر سلسلة من الحلقات التي سيتم إذاعتها يوميا في تمام الساعة العاشرة مساء على أن تكون الإعادة في تمام الساعة ١٢ ظهر اليوم التالي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الخطوة تستهدف مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي وتدريبهم بشكل جيد على أسلوب الامتحانات، معربة عن خالص الأمنيات لهم بالسداد والتوفيق.

