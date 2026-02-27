كتب-عبدالله محمود:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران لا تريد الذهاب بعيدا بما فيه الكفاية، واصفا ذلك بالأمر المؤسف للغاية.

وأوضح ترامب، في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أن إيران تسعى لزيادة ثروتها قليلًا لكنها ليست بحاجة لكل هذه الكمية من النفط.

وأكد أن الولايات المتحدة ليست راضية عن المفاوضات مع إيران، مشيرًا إلى أن صفقة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما مع طهران كانت "الأغبى في التاريخ"، ولذلك قام بإنهائها.

وشدد على ضرورة عدم تخصيب اليورانيوم في إيران، قائلاً: "لا تخصيب لليورانيوم في إيران ولو بنسبة 20%".

وأضاف ترامب أن الإيرانيين يجب أن يقولوا إنهم لن يمتلكوا سلاحًا نوويًا، لكنهم لا يستطيعون قول ذلك تمامًا، مؤكدًا أنه يجري التفاوض معهم حاليًا، إلا أنهم لم يتوصلوا بعد إلى الإجابة الصحيحة.