كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إعادة فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بشكل استثنائي على موقع الوزارة الإلكتروني حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 مارس 2026، وذلك تيسيرا على الطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل، وذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وتناشد الوزارة باقي طلاب الثانوية العامة الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة الماضية بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية قبيل يوم الثلاثاء المقبل باعتبارها آخر فرصة متاحة للتسجيل.

