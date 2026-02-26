إعلان

للمرة الثالثة.. التعليم تعيد فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

كتب : أحمد الجندي

03:42 م 26/02/2026

وزارة التربية والتعليم

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إعادة فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بشكل استثنائي على موقع الوزارة الإلكتروني حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 مارس 2026، وذلك تيسيرا على الطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل، وذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وتناشد الوزارة باقي طلاب الثانوية العامة الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة الماضية بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية قبيل يوم الثلاثاء المقبل باعتبارها آخر فرصة متاحة للتسجيل.

