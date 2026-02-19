أجرى سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جولة تفقدية داخل إدارة كرداسة التعليمية، لمتابعة انتظام اليوم الدراسي والاطمئنان على استقرار العملية التعليمية مع انطلاقة الشهر، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة.

حضور طابور الصباح بمدرسة ناهيا الابتدائية

استهل وكيل أول الوزارة جولته بزيارة مدرسة ناهيا الابتدائية بنين، حيث شهد طابور الصباح، واطمأن على انتظام الطلاب وصعودهم إلى الفصول في أمان دون تزاحم، مشيدًا بحسن التنظيم والانضباط داخل المدرسة.

متابعة نسب الحضور والانضباط

كما شملت الجولة كلًا من مدرسة ناهيا الثانوية المشتركة، ومدرسة ناهيا الإعدادية الحديثة بنات.

وتفقد الفصول الدراسية، وتابع نسب حضور الطلاب والمعلمين، واطمأن على توافر عناصر الأمن والسلامة، مؤكدًا أن الانضباط وتوفير بيئة آمنة يمثلان الركيزة الأساسية لبناء طالب منضبط ومتفوق.

تكريم قيادات مدرسية تقديرًا للجهود

وفي لفتة تقدير، وجّه وكيل أول الوزارة الشكر والتكريم إلى: أحمد بدوي مدير مدرسة ناهيا الابتدائية بنين، وعبير سيد مديرة مدرسة ناهيا الإعدادية الحديثة بنات، وذلك تقديرًا لجهودهما في تحقيق الانضباط المدرسي، والارتقاء بالمستوى التعليمي، والعمل بروح الفريق لخدمة الطلاب.

وخلال الجولة، شدد وكيل أول الوزارة على عدد من التوجيهات المهمة، أبرزها الالتزام الكامل بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، وتكثيف الإشراف اليومي ومتابعة نسب الحضور بدقة، وتنظيم دخول وخروج الطلاب بشكل آمن، والاهتمام بالنظافة العامة والمظهر الحضاري للمدارس، وتعزيز التواصل المستمر مع أولياء الأمور، واستمرار الجولات والمتابعات الميدانية اليومية لضمان جودة الأداء.

وأكدت الجولة، التي سادتها أجواء إيجابية، حالة الجدية والانضباط داخل مدارس كرداسة، وحرص جميع العاملين على تقديم صورة مشرفة تليق بتعليم الجيزة، بما يدعم بيئة تعليمية مستقرة تعزز التفوق والالتزام منذ اليوم الأول.

