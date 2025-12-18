أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن إتاحة التنسيق الرابع لنتيجة الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس المتميزة للغات، للعام الدراسي 2025 / 2026.

وأكد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة القبول من خلال الدخول على الموقع الرسمي لمديرية تعليم الجيزة عبر الرابط:

https://www.gizaedu.net وذلك باستخدام الرقم القومي للطفل.

كما أنه في حال ظهور نتيجة القبول على الموقع، يتعين على ولي الأمر طباعة استمارة النتيجة واستمارة التقدم، والتوجه بهما إلى المدرسة التي تم قبول الطفل بها، حيث تُعد هاتان الاستمارتان من ضمن الأوراق المطلوبة لاستكمال ملف التقديم، و ضرورة التوجه إلى المدرسة لاستكمال باقي الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة، حفاظًا على حق الطفل في القبول بالمدرسة المخصصة له.

