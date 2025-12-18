محمد فايز يتفقد مدارس بولاق الدكرور لمتابعة انتظام اليوم الدراسي

قام محمد فايز، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة بجوله تفقدية لإدارة بولاق التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان انتظام واستقرار العملية التعليمية.

وشملت زيارة وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة إدارة بولاق الدكرور التعليمية حيث تفقد مدرسة الشعراوي للتعليم الأساسي.

وهدفت الزيارة إلى متابعة انتظام اليوم الدراسي، وكفاءة الإدارة المدرسية، ومستوى الإشراف العام، بالإضافة إلى تقييم جودة تنظيم العملية التعليمية بما يحقق الانضباط المؤسسي داخل المدرسة.

وخلال الجولة، شدد وكيل المديرية على أهمية متابعة الأداء التعليمي والإداري داخل المدارس، لضمان تقديم بيئة تعليمية منظمة وفعّالة، تدعم الطلاب والمعلمين على حد سواء.

