إعلان

محمد فايز يتفقد مدارس بولاق الدكرور لمتابعة انتظام اليوم الدراسي

كتب : أحمد الجندي

03:19 م 18/12/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قام محمد فايز، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة بجوله تفقدية لإدارة بولاق التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان انتظام واستقرار العملية التعليمية.

وشملت زيارة وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة إدارة بولاق الدكرور التعليمية حيث تفقد مدرسة الشعراوي للتعليم الأساسي.

وهدفت الزيارة إلى متابعة انتظام اليوم الدراسي، وكفاءة الإدارة المدرسية، ومستوى الإشراف العام، بالإضافة إلى تقييم جودة تنظيم العملية التعليمية بما يحقق الانضباط المؤسسي داخل المدرسة.

وخلال الجولة، شدد وكيل المديرية على أهمية متابعة الأداء التعليمي والإداري داخل المدارس، لضمان تقديم بيئة تعليمية منظمة وفعّالة، تدعم الطلاب والمعلمين على حد سواء.

اقرأ أيضاً:

download

وزير السياحة لمصراوي: روسيا في صدارة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر

كيف يحمي قانون العمل الجديد من الفصل التعسفي بسبب المرض؟

شبورة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة (بيان بالتوقعات)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد فايز مديرية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم الجيزة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026