مدير تعليم القاهرة تتفقد مدارس المطرية وتشدد على الانضباط المدرسي

أجرت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية موسّعة بمدرستين تابعتين لإدارة المطرية التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية وضمان الانضباط داخل الفصول. وكان في استقبالها عايدة أيوب، مدير عام الإدارة، ومديرو المدارس.

وبحسب بيان، استهلت مدير المديرية جولتها بزيارة مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بنين، حيث تابعت انتظام العملية التعليمية داخل الفصول واطلعت على تقييمات شهر نوفمبر. ووجهت الطلاب بضرورة التركيز وبذل أقصى الجهد لتحقيق أعلى معدلات التحصيل الدراسي، مؤكدة أن تطبيق لائحة الانضباط المدرسي يعد حجر الزاوية لتهيئة بيئة تعليمية جادة وآمنة، وأن انتظام الطلاب داخل الفصول عنصر أساسي في رفع مستوى الاستيعاب والارتقاء بالسلوكيات.

كما زارت الدكتورة همت إسماعيل مدرسة أحمد شوقي الابتدائية، والتي لا تزال تحت إجراءات الاستلام من هيئة الأبنية التعليمية. وأشارت إلى أنه تم إلحاق طلاب المدرسة مؤقتًا بمدرسة بلال بن رباح الابتدائية لحين الانتهاء من الأعمال كافة واستلام المبنى وفق المعايير الهندسية والتربوية المعتمدة.

وفي ختام جولتها، أكدت مدير مديرية التعليم بالقاهرة استمرار تنفيذ المتابعة الميدانية المكثفة لضمان تقديم أفضل خدمة تعليمية لطلاب العاصمة، مع تشديدها على أهمية الانضباط المدرسي في رفع مستوى التحصيل وترسيخ السلوك الإيجابي لدى الطلاب.

