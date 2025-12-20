فيديو أهداف مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي
كتب - محمد عبد السلام:
نجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على نظيره وست هام بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر في الدوري الإنجليزي.
وسجل أهداف مانشستر سيتي كلا من: إيرلينج هالاند في الدقيقة 5 و 69، تيجاني ريندرز في الدقيقة 38.
وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي نقاطه إلى 37 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا، بينما توقف رصيد وست هام عند النقطة 13 ليحتل المركز الثامن عشر بجدول الترتيب.
وعزز إيرلينج هالاند صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدفين في مباراة اليوم، ليصل رصيده إلى 19 هدفا خلال 17 مباراة.
🟧 الدوري الانجليزي الممتاز | مانشستر سيتي 3-0 وست هام— Sport Station ✪ (@Arabsports_TV) December 20, 2025
القاطرة هالاند يضيف الهدف الثالث لـ مانشستر سيتي في شباك وست هام! 😱💙 pic.twitter.com/J7ojequB5N
تيجاني ريندرز يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي في شباك ويست هام #الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_سيتي #ويست_هام pic.twitter.com/CkVO1brLse— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 20, 2025