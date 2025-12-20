مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

الجونة

2 0
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

1 1
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 2
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

برايتون

0 0
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 2
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

أوساسونا

2 0
19:30

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اشبيلية

فيديو أهداف مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

08:02 م 20/12/2025
    خلال مباراة مانشستر سيتي ووست هام (2)
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة مانشستر سيتي ووست هام (3)

نجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على نظيره وست هام بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر في الدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف مانشستر سيتي كلا من: إيرلينج هالاند في الدقيقة 5 و 69، تيجاني ريندرز في الدقيقة 38.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي نقاطه إلى 37 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا، بينما توقف رصيد وست هام عند النقطة 13 ليحتل المركز الثامن عشر بجدول الترتيب.

وعزز إيرلينج هالاند صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدفين في مباراة اليوم، ليصل رصيده إلى 19 هدفا خلال 17 مباراة.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ووست هام مانشستر سيتي اليوم الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي ووست هام

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد حرس الحدود.. كأس عاصمة مصر
الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو
اللهم بلغنا رمضان.. غدًا أول أيام شهر رجب لعام 1447هـجريًا
الطقس غدًا| الحرارة تنخفض لـ5 درجات.. والأرصاد تحذر من هذه الظواهر
النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر