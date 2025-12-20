إعلان

47 طعنًا على نتيجة الـ30 دائرة الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

كتب : صابر المحلاوي

07:41 م 20/12/2025

المحكمة الإدارية العليا

استقبلت المحكمة الإدارية العليا، 47 طعنًا على نتيجة الـ30 دائرة الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وحددت جلسة 22 ديسمبر الجاري للفصل في هذه الطعون.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، النتائج الرسمية لهذه الدوائر، المخصص لها 58 مقعدًا، حيث فاز 9 مرشحين من الجولة الأولى، بينما تجرى الإعادة على 49 مقعدًا بين 98 مرشحًا.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحق الطعن القانوني للمرشحين، وتأكيدًا على دور القضاء الإداري في متابعة الطعون الانتخابية وحماية حقوق المواطنين والمرشحين على حد سواء.

المحكمة الإدارية العليا الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025

