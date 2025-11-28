انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر معلمة بإحدى مدارس الإسكندرية تتعرض للتنمر من قبل مجموعة من الطلاب، حيث قام الطلاب بإظهار لسانهم والسخرية منها وانتقادها بطريقة مسيئة، ما أثار موجة واسعة من الجدل والغضب بين المتابعين.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية في بيان رسمي أنه سيتم إرسال لجنة يوم الأحد إلى المدرسة للتحقق من الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الطلاب المخالفين بما يتوافق مع لوائح الانضباط المدرسي.

من جانبه، قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي، إن سلوك بعض الطلاب بإهانة معلمتهم يتنافى تمامًا مع القيم الاجتماعية والتربوية، موضحًا أن هذا النوع من السلوك يعكس حاجة المدرسة إلى تعزيز التربية والانضباط لدى الطلاب.

وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن لجنة التحقيق عند زيارتها للمدرسة ستستمع إلى أقوال المعلمة والطلاب لتحديد ملابسات الواقعة، مؤكدًا أن المخالفة تعد من الدرجة الثالثة الخطيرة، ما يجعل فصل الطلاب أو تطبيق العقوبات الصارمة أمرًا محتملًا وفق لائحة الانضباط المدرسي.

