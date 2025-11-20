1000 جنيه شهريًا للمعلمين.. ضوابط صرف حافز التدريس وحالات الاستبعاد

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط صرف حافز التدريس بمبلغ 1000 جنيه شهريًا، مع تحديد الحالات التي لا يتم فيها الصرف.

وقالت الوزارة، في بيان، إن حالات وضوابط الصرف، تتمثل في التالي:

- وقف المعلم أو المدير أو الوكيل عن العمل: لا يُصرف الحافز إلا إذا ثبت عدم مسؤوليتهم عن أي مخالفة.

- عدم استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص: على المعلمين تقديم إقرار بالحصول على الحصص الدراسية المقررة على مدار الشهر لضمان استحقاق الحافز.

- قصور مدة العمل الفعلية: يجب أن تكون مدة العمل الفعلية خلال الشهر 18 يومًا على الأقل، بما في ذلك عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وإلا لن يُصرف الحافز.

- تقدير الأداء السنوي: إذا حصل المعلم على تقييم أقل من "كفء" خلال العام السابق، لا يُصرف الحافز، وفي حالة تقديره "كفء فوق المتوسط" يُصرف بنسبة 50% فقط.

- استثناء بعض الوظائف: لا يتم صرف الحافز للأخصائيين في المجالات الاجتماعية أو التكنولوجية أو النفسية.

وأكدت الوزارة، أن المديريات التعليمية والإدارات ملزمة بتجميع الكشوف والإقرارات واعتمادها رسميًا، ثم تسليمها لمراجعة شئون العاملين والمالية قبل صرف الحافز للمعلمين المستحقين.

وكانت أقرت وزارة التربية والتعليم، بدء صرف حافز التدريس اعتبارًا من أول نوفمبر 2025، على أن يكون بمقدار 1000 جنيه شهريًا لمدة 8 أشهر حتى 30 يونيو 2026.

وأضافت الوزارة، أن قيمة الحافز ستزداد لتصبح 2000 جنيه شهريًا اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، ويتم صرفها شهريًا لمدة 9 أشهر حتى 30 يونيو من كل عام.

اقرأ أيضًا:

مدارس النصر: تعافي طفلة "واقعة الزُّحليقة".. وإجراءات فورية وصارمة

وزير التعليم العالي: ارتفاع الجامعات المصرية إلى 128