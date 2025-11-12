استياء بين أولياء الأمور بعد احتجاز مَدرسة لطالبة بسبب المصروفات

أثارت واقعة احتجاز طالبة بإحدى مدارس نيو كابيتال بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية استياء واسعًا بين أولياء الأمور، حيث تداول بعضهم شكواهم عبر جروب "حوار مجتمعي" في التعليم.

وقالت منى أبو غالي، مؤسّسة الجروب، إن هذا التصرف غير مقبول من أي مدرسة، مؤكدة: "من أمن العقاب أساء الأدب، وللأسف المدارس تتجاوز الحدود ولا تتعرض لأي عقاب".

وأوضحت أبو غالي أن هذه الظاهرة متكررة في مدارس عديدة منذ سنوات، مشيرة إلى عدم التزام بعض المدارس الخاصة بقرارات وزارة التربية والتعليم المتعلقة بدفع المصروفات على قسطين خلال الفصل الدراسي الأول.

من جهتها، أكدت فاطيما فتحي، أدمن الجروب، أن الهدف الأساسي للتعليم الخاص في بعض الحالات أصبح الاستثمار والربح.

وأضافت: "الشكاوى لا تقتصر على أولياء الأمور، بل تشمل المعلمين أيضًا الذين يتعرضون للاستغلال وغياب التقدير المادي والمعنوي، مع تعرضهم للخصومات والتعالي من قبل إدارات المدارس".

كما أعرب رضا الفخراني، أحد أولياء الأمور، عن استيائه قائلاً:" استثمار مادي وتجاهل لمشاعر الآخرين".

