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إيران تعلن موعد مراسم جنازة ودفن المرشد الأعلى علي خامنئي

كتب : وكالات

02:34 م 13/06/2026 تعديل في 03:31 م

علي خامنئي

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أعلنت السلطات الإيرانية رسميا موعد مراسم جنازة ودفن المرشد الراحل آية الله علي خامنئي، والذي قتل في غارة أمريكية على محل إقامته فبراير الماضي، مع بداية الحرب الإيرانية الأمريكية.
وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، أعلن مقر إحياء ذكرى رحيل آية الله خامنئي بشكل رسمي في بيان صدر عنه اليوم السبت، عن مراسم الوداع والتشييع والدفن للمرشد الراحل آية الله علي خامنئي.
وقالت وكالة تسنيم وفقا للبيان، فإن مراسم الوداع ستكون يومي السبت والأحد 4 و5 يوليو 2026 في مصلى الإمام الخميني في طهران.
بينما ستكون مراسم التشييع يوم الاثنين 6 يوليو 2026 في طهران حسب الوكالة الإيرانية. ويوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ستكون مراسم التشييع في مدينة قم المقدسة. أما يوم الخميس 9 يوليو 2026 فستكون مراسم التشييع في مشهد المقدسة ودفن الجثمان في حرم الإمام الرضا.
ودعا البيان " عموم الشعب ومحبي الإسلام والثورة إلى المشاركة في هذه المراسم".

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