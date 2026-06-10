رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كتب التراث بكلية الدراسات العليا

تفقد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الأربعاء، سير امتحانات كتب التراث لطلاب مرحلة العالمية (الدكتوراه) لقطاعات: اللغة العربية، والشريعة، بكلية الدراسات العليا.

وأجرى رئيس الجامعة جولة ميدانية في عدد من اللجان اطمأن خلالها على سير الامتحانات وانتظامها، وتوافر المناخ المناسب للطلاب من الهدوء والانضباط، مشيدًا بحسن التنظيم والإدارة، ومثمنًا الجهود المبذولة لخروج الامتحانات بصورة مشرفة تعكس مكانة جامعة الأزهر وريادتها العلمية والدعوية.

من جانبها صرحت الدكتورة فاطمة هنداوي، وكيل كلية الدراسات العليا، أن اللجان تسير في هدوء تام دون أي معوقات أمام الباحثين والباحثات، مضيفة أن الأساتذة ورؤساء الأقسام يتابعون اللجان باستمرار.