تنطلق السبت المقبل، السادس من يونيو الجاري امتحانات الدور الأول لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، ولمدة شهر، وسط إجراءات مشددة.



ويبحث الكثير من الطلاب والطالبات عن كيفية تأجيل امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، للدور الثاني أو العام الدراسي المقبل، مع الحصول على الدرجة كاملة.

خطوات تأجيل امتحانات الثانوية الأزهرية 2026



وينشر "مصراوي" كيفية تأجيل امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، على النحو التالي:

- تقديم شهادة مرضية للجنة الامتحان موقعة من هيئة التأمين الصحي بالمحافظة التي يقيم بها الطالب.

- حال حدوث عرض طبي لأي طالب من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية قبل دخوله اللجنة الامتحانية يمنعه من أداء الامتحان في مادة أو أكثر بالدور الأول ويرغب في تأدية امتحان المادة التي تخلف فيها بالدرجة كاملة في الدور الثاني عليه مراعاة التعليمات التالية بكل دقة.

- على الطالب المريض التوجه إلى مقر لجنته الامتحانية ومعه صورة شخصية حديثة للحصول على خطاب تحويل من اللجنة إلى اللجنة الطبية بالتأمين الصحي بمحافظة الطالب معتمد من رئيس اللجنة الامتحانية مختوما بخاتم اللجنة نصف الخاتم على الصورة الشخصية والنصف الثاني على نموذج الكشف الطبي.

- بعد الكشف الطبي يتوجه الطالب أو ولي أمره بتقديم التقرير الطبي إلى إدارة امتحانات المنطقة التابع إليها الطالب.

نظام امتحانات الثانوية الأزهرية

كان مصدر بقطاع المعاهد الأزهرية، كشف أنه لن يتم إجراء أي تعديلات على نظام وأسئلة امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2026/2025، قائلًا: لا يوجد داع لتعديل نظام وشكل أسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية، إذ تعقد الامتحانات سنويا بالنظام المعتاد وهو "بوكليت"، والذي تم تطبيقه في عام 2017.



وأشار المصدر، في تصريحات لمصراوي، إلى أن الأزهر يحرص دوما على عدم تغيير نظام الامتحانات الخاص بالمعاهد لعدم تشتيت الطلاب، وخاصة أنه لا توجد أي أسباب لذلك، لافتا إلى أنه يتم إصدار نماذج من امتحانات بوكليت تجريبية للطلاب على البوابة الإلكترونية للأزهر.

محظورات لجان امتحانات الثانوية الأزهرية

وأشار المصدر، إلى أنه توجد أشياء يحظر دخولها إلى لجان الثانوية الأزهرية، وهي على النحو التالي:



- حظر حيازة ساعات ذكية أو سماعات بلوتوث.



- حظر تناول المشروبات والأطعمة داخل اللجان.



ـ عدم استخدام المحمول داخل اللجان إلا لشيخ المعهد فقط.



ـ عدم التدخين داخل اللجان.



- عدم استخدام الأدوات الشخصية للغير.



- عدم اصطحاب الكتب المدرسية داخل اللجان.



-حظر تجمع أولياء الأمور أو غيرهم في محيط لجان امتحانات الثانوية والتصدي القانوني لأي محاولات للغش.