رئيس "المعاهد الأزهريّة" يتفقد امتحانات الدور الثاني للثانوية بأسوان

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تابع الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الخميس، يرافقه الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان، سير أعمال امتحانات «الدور الثاني» للشهادة الثانوية بلجنة معهد فتيات المويسات بمدينة السباعية.

وأدى طلاب القسم العلمي، اليوم، الامتحان فى مادتي الرياضيات التطبيقية والفقه، بينما أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان فى مادتي الإحصاء والفقه.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلال تفقده اللجان على توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مؤكدًا على الالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، كما اطمأن فضيلته على انتظام سير العملية الامتحانية دون أي معوقات.

كما شدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة المتابعة المستمرة من قِبل رؤساء اللجان والمراقبين، والالتزام بتطبيق جميع الإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية، موجهًا بتوفير سُبل الراحة للطلاب، والتعامل الفوري مع أي طارئ قد يطرأ، بما يضمن سير الامتحانات في أجواء من الانضباط والشفافية. وأشاد فضيلته بجهود القائمين على العملية الامتحانية بمحافظة أسوان، مثمنًا تعاونهم وحرصهم على أداء مهامهم على الوجه الأكمل.

