وجهت المناطق الأزهرية، تحذيرًا لجميع طلاب الشهادة الثانوية على مستوى الجمهورية، بشأن تحرير استمارات الدخول للامتحانات.

وأكدت المناطق الأزهرية، أن الأسبوع الجاري هو آخر فرصة لتحرير استمارات دخول امتحان الثانوية الأزهرية لعام 2026، مشددة على أن موقع التقديم سيتم غلقه بعد هذه الفترة.

وشددت المناطق الأزهرية، على أنه لن يتم قبول أي استمارات بعد انتهاء المدة المخصصة للتقديم، ما يترتب عليه عدم السماح بدخول الامتحانات للطلاب الذين لم يحرروا استماراتهم.

وينشر "مصراوي" خطوات ملء استمارات الشهادة الثانوية الأزهرية 2026، على النحو التالي:

1 ـ الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل البيانات.

2 ـ تسجيل الدخول عبر وضع اسم المستخدم الخاص بالطالب والرقم السري الذي حصل عليه من معهده.

3 ـ وضع اسم المستخدم والرقم السري ورقمه القومي "جواز السفر".

4 ـ تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب ورقم التليفون الأرضي وتاريخ الميلاد وبريده الإلكتروني والمنطقة التي يسكن بها.

5 ـ بيانات آخر شهادة حصل عليها الطالب وعام الحصول عليها.

6 ـ تسجيل المنطقة الأزهرية والإدارة التعليمية التابع لها الطالب والمعهد الذي يدرس به.

7 ـ اختيار الشهادة المتقدم لها الطالب والشعبة والمذهب.

8 ـ حالة الطالب "مستجد ـ باق للإعادة" وقسمه "رياضيات ـ علوم" واللغة، ومواد رسوبه إذا كان باقيًا للإعادة.

9 ـ يحق تعديل بيانات الطالب مرة واحدة فقط.

10 ـ يضغط الطالب على زر حفظ وإرسال، ويقوم بطباعة الاستمارة وتسليمها للمعهد.

