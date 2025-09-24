كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

افتتحت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر ورئيسة مركز تعليم الطلاب الوافدين، اليوم الأربعاء، برنامج "المعايشة اللغوية" لطلاب معهد تزكي للتربية الإسلامية الحديثة من إندونيسيا، بحضور الدكتور عبد المتعالي، المستشار التعليمي والتربوي بالسفارة الإندونيسية بالقاهرة.

قالت الدكتورة نهلة الصعيدي إن البرنامج ليس مجرد دورة لغوية، بل هو رحلة لربط الأجيال الجديدة باللغة العربية الخالدة، لغة القرآن الكريم، ويمنح الطلاب فرصة للعيش في قلب الأزهر والتعمق في علومه وإتقان لغة الضاد التي هي مفتاح فهم الدين الحنيف، إضافة إلى التعرف على الحضارة المصرية القديمة والمعالم الإسلامية والسياحية، مما يساعدهم على فهم ثقافة مصر العريقة عن قرب. وأكدت أن البرنامج يوفر أيضًا فرصة لاكتساب مهارات حياتية متنوعة تعزز قدرة الطلاب على التواصل وفهم الثقافة الإسلامية الأصيلة.

وأوضحت رئيسة مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين أنها تتوجه بالشكر لجمهورية إندونيسيا وسفارتها على حرصها الدائم على تعليم أبنائها اللغة العربية والدراسة في الأزهر، ما يعكس وعيهم بأهمية اللغة العربية ودور الأزهر في الحفاظ على الهوية الإسلامية ونشر الفكر الوسطي، مؤكدة أن الأزهر يفتح ذراعيه دائمًا للطلاب من جميع أنحاء العالم ويسعى لإعداد جيل من العلماء والقادة القادرين على خدمة دينهم وأوطانهم.

ويهدف برنامج «المعايشة اللغوية» إلى تأهيل وتدريب الطلاب الإندونيسيين الناطقين بغير العربية على مجموعة من المهارات اللغوية وممارسة أنشطة حياتية متنوعة تعزز قدرتهم على التواصل وإتقان اللغة العربية، كما يبرز قوة تأثير الأزهر ووجه مصر الحضاري الممتد عبر سبعة آلاف عام ويؤكد مكانته العالمية في تصدير العلم والمعرفة.