صور.. الأزهر يحتفل بتخريج الطلاب الوافدين في كلية الطب

كتب- أحمد العش:

11:25 م 25/12/2025
    الأزهر يحتفل بتخريج الطلاب الوافدين في كلية الطب (7)
    الأزهر يحتفل بتخريج الطلاب الوافدين في كلية الطب (5)
    الأزهر يحتفل بتخريج الطلاب الوافدين في كلية الطب (4)
    الأزهر يحتفل بتخريج الطلاب الوافدين في كلية الطب (2)
    الأزهر يحتفل بتخريج الطلاب الوافدين في كلية الطب (1)
    الأزهر يحتفل بتخريج الطلاب الوافدين في كلية الطب (3)

نشر الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الخميس، ألبوم صور للاحتفالية الخاصة بتخرج الطلاب والطالبات الوافدين في كلية الطب.

جاء التخرج وفقًا للمنشور، حاملًا رسالة الأزهر في خدمة الإنسان وصون كرامته، إذ أن خريج الأزهر يصبح سفيرًا للعلم والعطاء في مختلف أنحاء العالم.

الأزهر الشريف تخرج الطلاب والطالبات الوافدين كلية الطب

