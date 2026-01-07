أزهري يفوز بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام للعام 2026م

قدَّمت جامعة الأزهر، التهنئة إلى الدكتور محمد محمد أبو موسى، أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف؛ لفوزه بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الاسلام للعام 2026م مناصفة مع الشيخ عبد اللطيف بن أحمد الفوزان، رئيس مجلس إدارة شركة الفوزان.

ووقد أعلنت أمانة الجائزة قبل قليل أسماء الفائزين بالجائزة للعام 2026م، واختارت الدكتور محمد محمد أبو موسى؛ لجهوده الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين؛ حيث قام العلامة أبو موسى بتأليف أكثر من 30 كتابًا، كما قام فضيلته بعقد أكثر من 300 مجلس علمي في رحاب الجامع الأزهر الشريف تضمنت تبسيط كتب التراث للطلاب المصريين والوافدين.