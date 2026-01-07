إعلان

أزهري يفوز بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام للعام 2026م

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

09:31 م 07/01/2026

الدكتور محمد محمد أبو موسى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قدَّمت جامعة الأزهر، التهنئة إلى الدكتور محمد محمد أبو موسى، أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف؛ لفوزه بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الاسلام للعام 2026م مناصفة مع الشيخ عبد اللطيف بن أحمد الفوزان، رئيس مجلس إدارة شركة الفوزان.

ووقد أعلنت أمانة الجائزة قبل قليل أسماء الفائزين بالجائزة للعام 2026م، واختارت الدكتور محمد محمد أبو موسى؛ لجهوده الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين؛ حيث قام العلامة أبو موسى بتأليف أكثر من 30 كتابًا، كما قام فضيلته بعقد أكثر من 300 مجلس علمي في رحاب الجامع الأزهر الشريف تضمنت تبسيط كتب التراث للطلاب المصريين والوافدين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة الأزهر الدكتور محمد محمد أبو موسى هيئة كبار العلماء بالأزهر جائزة الملك فيصل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

وارنر بروس تكشف نهاية مختلفة لـ"I Am Legend" بعد 19 عامًا من عرضه (فيديو)
زووم

وارنر بروس تكشف نهاية مختلفة لـ"I Am Legend" بعد 19 عامًا من عرضه (فيديو)
تحرك عاجل للقومي للطفولة بعد رصد إعلان ترويجي لحلقة مواعدة بين طفلين
أخبار مصر

تحرك عاجل للقومي للطفولة بعد رصد إعلان ترويجي لحلقة مواعدة بين طفلين

السفينة مارينيرا.. كيف أوشكت موسكو وواشنطن على صدام عسكري في الأطلسي؟
شئون عربية و دولية

السفينة مارينيرا.. كيف أوشكت موسكو وواشنطن على صدام عسكري في الأطلسي؟
فني بـ"الكهرباء" يتربح 73 مليون جنيه من تركيب عدادات لمبانِ مخالفة - تفاصيل
أخبار مصر

فني بـ"الكهرباء" يتربح 73 مليون جنيه من تركيب عدادات لمبانِ مخالفة - تفاصيل
لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع بالوجه
زووم

لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع بالوجه

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026