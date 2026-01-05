إعانات الزواج والدراسة.. كيفية الحصول على مساعدات من "الأوقاف"

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الحصول على إعانات من وزارة الأوقاف، عبر إدارات البر التابعة لها بجميع المديريات على مستوى الجمهورية.

ويمكن للراغبين في الحصول على إعانات من وزارة الأوقاف، التقدم بطلب إلى إدارة البر بمديرية الأوقاف بمحافظاتهم مدونًا به الأسم والعنوان وسبب الإعانة.

ويشترط للحصول على إعانة من الأوقاف أن يكون العميل مستحقا لها، وتقدم لفئات مختلفة من الناس وهم :

- موظفو الأوقاف وتقدم لهم إعانات الوفاة والزواج والمدارس والمرضى.

- الأهالي وتقدم لهم إعانات زواج لبناتهم للمرة الأولى.

- إعانة وفاة حتى الثلاثة أشهر الأولى من الوفاة.

- إعانة مرضى لأصحاب الأمراض المزمنة كالكبد والسرطان والغسيل الكلوي وأيضا تقدم كل ستة أشهر.

- تقدم إعانات للمرضى بأمراض بسيطة أما غير المرضى من الأرامل والمطلقات وكبار السن فتقدم لهم إعانات سنوية كما يتم منح إعانات شهرية للأهالي ممن يستحق حسب ظروفهم .

- إعانات للطلاب والطالبات بالجامعات، ويتم صرف إعانة شهرية لهم خلال فترة دراستهم بالجامعة ولمن لم يحصل على إعانة شهرية فيتم صرف إعانة مؤقتة له .

وجاءت المستندات المطلوبة على النحو التالي:

- يتم تقديم طلب وصورة بطاقة ويشترط وجود العميل نفسه لأجراء الإعانة.

- إذا كان موظفًا بالوزارة يتم إرفاق مفردات المرتب وبيانات عن الأسرة كاثبات قيد الأبناء أو شهادات الميلاد لمن ليس بالتعليم.

- بالنسبة للأهالي إحضار بيان معاش أو مرتب وصور شهادات ميلاد الأبناء.

- بالنسبة للطلاب، يتم إحضار إثبات قيد السنة الدراسية الموجود بها بالجامعة والمعاش الشهري أو المرتب للوالد مع اثبات قيد الأخوة

- علاوة على ذلك يتم صرف عيدية "الفطر والأضحى" لجميع الحاصلين على إعانات خلال عام وكذلك عيدية المولد النبوي الشريف وأيضا لإصحاب المرتبات الشهرية من الأهالي والطلبة .

