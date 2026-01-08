أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل إتاحة نتيجة التظلمات وقوائم الانتظار للمتقدمين في مسابقة شغل 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال لصالح الأزهر الشريف، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، من هنا.

ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن موقفهم النهائي باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل من خلال الحساب الشخصي على البوابة.

ويتم الرجوع إلى قوائم الانتظار في حالة عدم استكمال العدد المطلوب من المقبولين نهائيًا، أو عند اعتذار أحد المرشحين، أو عدم استيفاء أي من شروط التعيين، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للمسابقة، يرجى الالتزام بالتعليمات المعلنة ومتابعة الموقع الرسمي للبوابة لمعرفة أي مستجدات.

