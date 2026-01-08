إعلان

نتيجة التظلمات وقوائم الانتظار لمسابقة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

07:14 م 08/01/2026

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل إتاحة نتيجة التظلمات وقوائم الانتظار للمتقدمين في مسابقة شغل 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال لصالح الأزهر الشريف، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، من هنا.

ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن موقفهم النهائي باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل من خلال الحساب الشخصي على البوابة.

ويتم الرجوع إلى قوائم الانتظار في حالة عدم استكمال العدد المطلوب من المقبولين نهائيًا، أو عند اعتذار أحد المرشحين، أو عدم استيفاء أي من شروط التعيين، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للمسابقة، يرجى الالتزام بالتعليمات المعلنة ومتابعة الموقع الرسمي للبوابة لمعرفة أي مستجدات.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المهندس حاتم نبيل مسابقة معلم مساعد رياض أطفال الأزهر

